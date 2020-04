19 abr 2020

Adara Molinero está dolida tras su ruptura con Gianmarco Onestini. Es por eso que la exgran hermana ha decidido refugiarse durante la cuarentena en la cocina -haciendo deliciosas galletas- y en grabar vídeos para su canal de mtmad.

En uno de ellos ha decidido zanjar todos esos rumores que han surgido sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido. Para ello, Adara ha comenzado hablando de su operación de pecho. "Me operé el pecho y tengo que deciros que le pedí al cirujano que me pusiera poco porque me gusta el pecho pequeño y sinceramente me las veo enormes", ha confesado.

Si algo tiene claro es que volverá a pasar por quirófano para reducir su tamaño y conseguir la talla deseada. También ha confesado haberse puesto bótox en la frente para conseguir borrar esas líneas de expresión que tanto molestan. "Para parar las arruguitas que cada vez van siendo más y hay que ponerle freno", declara en su vídeo.

Adara ha declarado haber utilizado también un ácido especial para las ojeras, consiguiendo un resultado óptimo que ha explicado eufórica: "¡Es algo increíble! Como si hubierais dormido tres meses seguidos. Es una auténtica pasada".

Otra de las grandes incógnitas que ha resuelto es si se ha retocado los labios, algo que ha negado tajantemente. "Yo tengo unos labios normales, pero me gusta resaltármelos pintándolos. Cuando me los pinto parecen un poco más grandes, con más volumen, pero nunca me pondría labios", ha declarado.