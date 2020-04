16 abr 2020 sara corral

Giamarco Onestini y Kiko Jiménez se conocieron dentro de la casa de 'GH VIP 7', donde crearon una bonita amistad que los mantenía siempre unidos. O al menos, eso es lo que creíamos antes de ver las grandes traiciones que Kiko hizo publicamente al italiano en diferentes ocasiones. Sobre todo, en lo referido a Adara Molinero, y el triángulo amoroso en el que se encontraba.

Tras darse a conocer la ruptura entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero, Kiko Jiménez no tardó mucho en volver a los platós para comentar lo sucedido. Y así, lo hizo el miércoles en 'Sálvame' diciendo: "Jorge Javier yo te lo adelanté... Dije que se llevaba el maletín a Italia y un mes ha tardado en irse".

En la última exclusiva de Gianmarco, el italiano se sinceró y habló de su actual relación con el que fuera su amigo. Aunque la traición del joven le hizo pasar algún que otro mal momento, a día de hoy no le guardaba ningún rencor. Sin embargo, tras estas últimas palabras Gianmarco ha hablado.

"Pobre Kikiño, antes me pides disculpas y me dices que me 'echas de menos' pero veo que todavía sigues amargado. Recuerda que la lealtad vale más que el dinero y yo me voy a morir leal y nunca traicionero", sentenciaba Gianmarco.

¿Conseguirán salvar sus diferencias? ¿O este es el principio de una nueva guerra?