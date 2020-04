20 abr 2020

El paso de Estela Grande por 'GH VIP 7' les costó el matrimonio, pero lo cierto es que, en las últimas semanas se han dedicado palabras de cariño en público que habían hecho pensar que podrían reconciliarse. Pero no. Principalmente, porque hay algo que la modelo no puede perdonar a Diego Matamoros. Algo que hace completamente imposible que retomen la relación sentimental.

Era en 'Viva la vida' donde Estela, que reconocía que había estado muy preocupada por él durante los días que su ex luchó contra el coronavirus, negaba que estuviésemos próximos a una nueva oportunidad para ellos: "A lo mejor él ha podido perdonar cosas y está genial. Yo siempre ha sido una persona de perdonar, pero ahora estoy en un momento que me está costando mucho más digerir cosas y perdonar".

Me está costando mucho más digerir cosas y perdonar"

A pesar de que parecía no querer profundizar mucho más en el tema, lo cierto es que la insistencia de Isabel Rábago provocaba que acabase por confesar que era eso que hacía inviable la reconciliación a nivel de pareja: "Su última intervención en televisión, en el 'Deluxe'. No me gustó toda entera":

Estela, que reconoce que lo primordial es que no se pierda "el respeto nunca", habla con cariño de ese pasado con un Diego con el que la relación es buena, pero no tiene pinta de que nada vaya a poder volver a ser como antes.