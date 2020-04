21 abr 2020 sara corral

Diego Matamoros ha sido una de las caras más seguidas en los últimos meses, y es que su matrimonio ha estado en boca de todos por diferentes motivos. Desde que su mujer, Estela Grande, entrara en la casa de' GH VIP 7', toda la vida que antes conocía cambió por completo. Algo de lo que parece estar ahora arrepentido, o eso dice mientras ensalza la relación de su hermana Laura con Benji Aparicio.

Desde la salida de su mujer de la casa de 'GH VIP 7', Diego ha recorrido numerosos platós hablando sobre su divorcio, y las malas acciones de su mujer dentro de la casa. Aunque el hijo de Kiko Matamoros aseguraba no querer retomar su matrimonio parece que tras escuchar las declaraciones de Estela Grande, su mujer, ha cambiado de opinión.

"He intentado recomponer esto, hemos conversado y parecía que la cosa iba para adelante, pero no", decía Diego horas después de ver las palabras de su mujer, y que las relacionaba con la relación de su hermana y Benji Aparicio. "Me da mucha envidia que Laura y Benji hayan sido capaces de recomponer algo que estaba roto", decía el joven.

Laura y Benji Aparicio mantuvieron durante mucho tiempo una bonita relación de cual nació su hijo, Matías. Sin embargo, la estabilidad se vino a abajo poco después cuando cada uno tomaría su camino. Ahora, la pareja está pasando el confinamiento juntos y se han dado una segunda oportunidad. "Me parece cojonudo que hayan vuelto, tienen un hijo en común, si ellos son felices y lo llevan bien perfecto", sentenciaba Diego.

