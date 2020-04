21 abr 2020

Desde que se casó, parece que Rafa Nadal es menos reticente a dar detalles de su vida personal. Recordemos el monumental enfado del tenista cuando se publicaron las informaciones, fechas y lugar incluidos, de ese enlace con Xisca Perelló. Ahora, en medio del confinamiento, ya habla hasta de la posibilidad de formar su propia familia junto a su mujer.

Al menos, es algo que tienen en mente a corto plazo, tal y como ha dado a entender en una declaración durante la parte de la charla en la que comparte sensaciones del confinamiento con Andy Murray, tras haber escuchado decir a Roger Federer que sus hijos le ayudan a tener una vida ordenada, cuando el manacorí hace la reflexión: "Los hijos te ayudan a organizarte un poco mejor en las rutinas, porque los que no los tenemos nos acostamos más tarde".

Unas palabras de las que se deduce que Xisca y él podrían estar buscando ya ese primer hijo para tener un día a día más estructurado, como le comentaba Federer: "Los niños están disfrutando la cuarentena. Ellos están contentos en cualquier parte. Evidentemente no pueden interactuar ni ver a nadie, pero lo llevan bien. Están ocupados todo el tiempo. Somos estrictos con las rutinas. Cuando tienes hijos es importante tener rutinas y eso ayuda. El lunes hacemos esto, el martes hacemos lo otro".

Rafa Nadal y Roger Federer durante su videollamada de confinamiento. pinit

Nadal, que les ha confesado cuanto les echa de menos, a ellos ya al tenis, reconoce que no ha podido practicar durante este mes y medio de encierro, porque no tiene una pista en su casa, pero sí está siguiendo ciertas pautas de entrenamiento para no perder la forma y que la vuelta no le pille a pie cambiado.