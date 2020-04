22 abr 2020

El pasado lunes, durante la emisión de 'Sálvame', era Jorge Javier Vázquez quien daba la noticia: María del Monte había perdido a uno de sus hermanos, de 65 años, víctima del coronavirus. Ahora, la cantante ha roto su silencio en las redes sociales para dedicarle una emotiva despedida. Lo hacía al lado de una imagen de cuando ella fue concursante de 'MasterChef Celebrity' y él la visitó en la cocinas del programa.

"Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio... mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá, a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo, sin ti no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No sé dónde está pero sé que me duele", comienza ese desgarrador mensaje que puede leerse en su cuenta de Instagram.

"Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde. Así que vas a estar conmigo siempre, y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde, sin duda te espera gente que también te adora", continúa María, antes de reconocer que le va a costar acostumbrarse a la ausencia: "Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo".

"En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es", se lamenta, recordando cómo están siendo de gélidas las pérdidas por esta enfermedad. "¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mi. Te quiero hermano del alma", termina del Monte.