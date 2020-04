22 abr 2020 sara corral

Esta edición de 'Supervivientes 2020' está siendo única. No solo por las adaptaciones que se han tenido que hacer del formato respecto al COVID-19, si no por las tramas que están teniendo lugar en la playa de Honduras. Una de las concursantes más esperadas de esta edición era Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, a quien le ha salido una gran enemiga, Yiya, que ayer tuvo una mala noche.

Ayer, los concursantes tuvieron uno de los días más intensos a nivel de emociones, y es que, aunque no se lo esperaban, recibieron la llamada de sus familiares. Yiya, que ha sido una de las concursantes más polémicas por su actitud con Rocío Flores, y ha estado castigada por la producción, se derrumbaba al escuchar estas palabras de su padre.

"Este programa lo ve mucha gente y nos colocas en un lugar muy complicado. La gente está concienciada con lo de hacer daño a otros por su físico", le decía a la joven Jorge Javier Vázquez antes de la intervención de su padre.

"¿Estás agobiada? ¡Pues espabila! Te estamos viendo muy contenta últimamente, aquí estamos todos fenomenal y pendientes de ti", comenzaba diciendo su padre, a lo que añadía: "Te estoy escuchando hablar y a veces dices alguna palabrota que no te queda bien.Tienes que intentar no meterte en conflictos que así no te va bien. No te compliques, céntrate en hacer tu concurso".

Aun tras estas palabras de su padre, Yiya ha sabido sacar todo lo positivo de la llamada y plantea de nuevo su concurso. ¿Se convertirá en la ganadora?