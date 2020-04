13 abr 2020

No le ha sentado nada bien a Yiya la sanción disciplinaria, en forma de nominación, que le comunicaron ayer durante 'Conexión Honduras'. Para quien no lo viera, Rocío Flores (¿cuántos kilos ha perdido desde que comenzó el 'reality?) trataba de contener las lágrimas mientras Ana María Aldón le hacía el enésimo feo de esta edición de 'Supervivientes'. Su máxima enemiga, Yiya, la remataba aludiendo a que estaba haciendo "ruidos de morsa". La joven no podía más y sufría un nuevo ataque de ansiedad.

Pero la organización del 'reality' tomó buena nota de lo que ha sido interpretado por muchos como un insulto contra el físico de Rocío, al referirse a ella como "morsa", y han tomado cartas en el asunto. La que fuera participante de 'Un príncipe para tres princesas' no se lo ha tomado nada bien y ha cargado contra la propia Rocío, de quien dice que lo peor está en el interior.

Nunca me he metido con el físico"

"Si me quieren atrubuir cosas que no son mías, no me las quedo. Nunca me he metido con el físico. Esta tía tiene un interior muchísimo más feo que lo que pudiera ser su físico", estallaba, desahogándose tras conocer el castigo que se le había impuesto.

"Yo tengo mil y un defectos para nominarme. Que me echen por lo que me echen, pero no tengo que estar siempre en el disparadero por su culpa. Que yo también tengo familia", continuaba con ese alegato sobre su inocencia, negando una y otra vez que la insultara, y haciendo hincapié en lo injusto que le parece estar en la palestra por ella.

Desde que pisaron Honduras, la tensión entre ellas, por lo diferentes que son, afloró. La enemistad ha sido la más dura de todo el 'reality'. Y Rocío ha llegado a señalar que Yiya iba con la idea predeterminada de buscar esa confrontación para, a su regreso a España, poder hacer alguna exclusiva aprovechándose del tirón mediático de la nieta de Rocío Jurado.