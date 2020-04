23 abr 2020 sara corral

Belén Esteban se ha convertido en una de las caras más vistas y seguidas del mundo de la televisión. La 'princesa del pueblo', que se ganó el cariño del público hace años, está ahora renovándose con una nueva sección en 'Sálvame' que está dando mucho de lo que hablar. Ayer, la colaboradora puso en las cuerdas a sus directores. Te contamos el motivo.

El pasado Martes, 'Sálvame' puso en la cuerda floja a Rafa Mora con una pregunta muy comprometida para el espectador. El programa quiso hacer una encuesta para saber que quien debería quedar la última silla de 'Sálvame', si Rafa Mora, actual presentador, o Kiko Jiménez, futura promesa. Ante las lágrimas de Rafa, Belén salió en su defensa.

"Entiendo que contraten a la gente, si quieren contratar a Kiko Jiménez, que le contraten pero me parece muy mal que se ponga a Rafa como en una competición", comenzaba diciendo Belén, a lo que añadía: "Me parece muy mal lo que ha hecho dirección. Siento si se enfada Alberto (director) pero si quiere contratar a Kiko que lo haga pero no puedes poner a otro compañero en una maratón".

Belén, muy enfadada con el programa, terminaba su intervención diciendo: "Aunque a veces nos matemos yo tengo muy buena relación con todos mis compañeros. Yo quiero que se quede Rafa porque es mi compañero y amigo, por cercanía... porque no tengo nada en contra de Kiko Jiménez". A lo que Rafa, entre lágrimas le contestaba: "Me has demostrado realmente que eres una compañera y que me tienes cariño real".