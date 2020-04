23 abr 2020

Tiene tiempo para el humor, y eso que acaba de reconocer que, en casa, no atraviesan el mejor momento económico. Kiko Rivera, con total sinceridad, se ha abierto ante sus seguidores de Instagram y les ha contado cómo es su situación económica en casa y los apuros que están pasando durante esta crisis generada por el coronovirus.

Tal y como prometió hace poco más de una semana, el hijo de Isabel Pantoja ayer tampoco fallaba a esa cita que ha establecido con sus 'followers' de manera diaria. En esta ocasión, con Tamara Gorro como invitada, a la que le confesaba: "He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta".

Kiko Rivera y Tamara Gorro durante su directo de Instagram.

"Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así", continuaba, reconociendo que todo esto le ha pillado "sin dinero ahorrado". Una confesión que habla de su nobleza y la de sinceridad que está dispuesto a ofrecer en esa pequeña ventana al mundo.

Además, explicaba que, todo lo ganado en estos años en la televisión, le ha servido para liquidar su deuda con el fisco, que era lo que más le preocupaba: "Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en 'Gran Hermano' lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a dios".

Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello"

Y continuaba reconociendo que nunca ha sido de guardar para el futuro: "Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho". Kiko terminaba este tema con una lectura positiva: "Al menos podemos comer y pagar la casa y súper agradecido por ello, es lo que me importa".