23 abr 2020

Donde las dan, las toman. A Toñi Moreno no le sentaron nada bien las palabras que pronunció Kiko Jiménez, asesor del amor en el espacio que ella conduce, 'Mujeres y hombres y viceversa', a principios de semana en 'Sálvame', cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó, sin rodeos, si se sentía más cómodo trabajando con él o con la gaditana.

"Siempre he sido sincero, valiente y he ido a contracorriente, y eso es de valorar. Y aquí lo digo abiertamente: me cae muy bien Toñi, es muy buena profesional, me encanta trabajar con ella, pero contigo me lo paso muy bien", respondía, mojándose como le pedía el de Badalona. Y claro, a Moreno no le han sentado nada bien estas declaraciones.

Así que este martes, aprovechando que estaba invitada al 'Límite 48 horas' de 'Supervivientes' y que tuvo la ocasión de conversar con José Ortega Cano (exsuegro de Kiko y con quien las cosas no acabaron precisamente bien por cómo habló de Gloria Camila cuando la relación se rompió) y le devolvió el golpe a su colaborador. Una manera de hacer terapia de choque contra esa traición y que tiene que haber dolido en el alma a Jiménez. Al menos, debe haber captado el mensaje.

"Estoy muy contenta de hablar contigo por dos razones. Primero para decirte que Ana María está haciendo un pedazo de concurso. Y luego para decirte que estoy buscando un nuevo asesor del amor para 'Mujeres y hombres y viceversa' porque Kiko Jiménez creo que se va a 'Sálvame', se queda como colaborador", le ofrecía Toñi en esa videollamada.

"¿No querrás que vaya yo, no?", bromeaba Ortega Cano, al que ella le dejaba claro que era como asesor, no como pretendiente. Bastantes líos han tenido ya estas semanas con la amistad de su mujer con Antonio Pavón, como para liar más la madeja... El maestro sí aceptaba presentarse allí un día: "Muchas gracias. Un día tengo que ir como invitado".

Tras colgar, la tensión proseguía. Kiko pasaba un momento de apuro, consciente de que se le había ido de las manos... "Me he puesto hasta nervioso. Voy a sacar el arte del peloteo: eras el puesto número 2 para mí", intentaba salir del apuro, recibiendo una respuesta que Toñi le daba dirigiéndose a Jorge Javier: "A lo mejor no tengo el caché que tienes tú para pagarle".

¿Estamos ante el principio de una enemistad televisiva?