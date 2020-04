6 abr 2020

Intentó resistirse a lo que le estaba contando Jorge Javier Vázquez: que tenía que abandonar, de manera irremediable, 'Supervivientes 2020' por decisión médica. Antonio Pavón se convirtió en la nueva baja del concurso el pasado jueves. Y en su despedida, pudimos ver esos gestos cómplices con Ana María Aldón que han levantado más de un rumor en este mes y medio de 'reality'. Incluso, ella se ofreció a regresar a Honduras junto a al torero en la edición del próximo año.

Ayer, durante el 'Conexión Honduras', Jordi González no se fue por las ramas y le preguntó a Pavón, directamente, por su relación con la mujer de José Ortega Cano (que no lo está pasando bien), quien hace unos días explicó que conoce a la familia del compañero de concurso de su esposa desde hace muchos años.

Yo siempre la he tratado como un caballero"

"Es una persona excelente, muy justa y no se va a inclinar a un sitio u otro a no ser que vea algo injusto. Ella no tiene por qué pelearse porque yo siempre la he tratado como un caballero", le respondía antes de atacar a una de las primeras en dejar caer que, entre ellos, podría haber algo más que una amistad: "También ha visto que Rocío, que es una niña mimada y muy maleducada, hace cosas detrás de las cámaras".

Unas palabras con las que, quizás, trate de justificar el trato que Aldón está dando a Rocío, que no podemos obviar que es parte de la familia de su marido. Algo que ha llevado a que, ni el propio Ortega Cano ni la hija de este, Gloria Camila, aprueben el comportamiento que está teniendo en la isla. Que no haya sido capaz de ponerse de su lado ni una sola vez en los enfrentamientos o ataques de ansiedad que ha sufrido.

Sí, Pavón aprovechaba la excusa de Rocío para echar balones fuera sobre una posible relación más allá del buen rollo y con tintes de tonteo con Aldón. "Pone gestos de desprecio y hace comentarios de muy mal gusto. A Ana María que la deje tranquila que no es la defensora del mundo", terminaba, dejando sin aclarar cuáles son sus sentimientos reales por Ana María.