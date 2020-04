24 abr 2020 sara corral

Elena Rodríguez y Hugo Sierra están protagonizando dentro de la isla de 'Supervivientes 2020' tensos momentos. Y es que ambos, que tenían un fuerte lazo familiar antes de viajar a Honduras, han descubierto que, lo mejor que podía pasarles es que cada uno siguiera su camino. Desde que Adara, hija de Elena, terminara su relación Hugo, las peleas y los malentendidos están muy presentes. Pero lo que sucedió anoche nadie se lo esperaba.

Elena y Hugo protagonizaron una supuesta reconciliación que dejó a atónitos a todos los seguidores del 'reality'. Sin embargo, durante esta semana, la convivencia se ha vuelto demasiado difícil, y anoche explotó.

"Estoy conociendo su cara en el concurso y no me gusta. Ha entrado en bucle y le da rabia que pesque. Si tienes rabia por mí te la comes", le decía Elena a Hugo muy enfadada, a lo que este contestaba: "Eres una falsona, que es más grande que falsa. No tiene escrúpulos".

Hugo, muy enfadado, no dudaba en atacar uno de los puntos débiles de Elena diciendo: "Esta señora cada vez que tiene la oportunidad me ataca sin pensar en mí, en mi familia, en nadie... La única persona que me apoyó siempre tanto a mí como a mi familia fue Jesús Molinero. Le mando un abrazo grande, te quiero un montón. ".

Sin embargo, el comentario que hizo que Elena se derrumbará fue: "La gran abuela y madre coraje… que fue a ver a su nieto dos veces en año y medio". ¿Conseguirán convivir en la isla?