24 abr 2020

Compartir en google plus

No es muy dada a hablar de sí misma a nivel personal, así que el simple hecho de que Hiba Abouk estuviese dispuesta a someterse a una ronda de preguntas en Instagram, ante sus 'followers', llamó la atención ya de primeras. Que respondiera a según que cosas, hizo que aumentara la sensación por lo inusual.

Aunque, a decir verdad, durante estos días de confinamiento ha estado muy activa en esa red social en la que ya roza el millón de seguidores (estaremos muy atentos para ver si, al llegar a esa cifra mágica, nos sorprende con alguno de esos retos a los que se someten los famosos cuando logran un hito en su contador).

Entre las cuestiones a las que no tuvo reparo alguno en contestar, la cantidad exacta de kilos que engordó durante el embarazo (y de los que, a simple vista, no queda ni rastro ya, dos meses después de dar a luz). "Engordé nueve kilos, lo justo y recomendado", responde la actriz antes de desvelar el secreto: "No hice ninguna dieta, simplemente comer sano. Mucha fruta, verdura, cereales y legumbres".

Además, da las claves para haber recuperado casi el estado de forma en estos dos meses: unos 40 minutos diarios de ejercicio. "En seis semanas estaba lista para hacer ejercicio. Hay días que estoy a tope y hago una hora, y otros días que a penas llego a la media hora... ¡Hay que escucharse!", recomienda Abouk, que está disfrutando de la maternidad al lado del padre del niño, el futbolista Achraf Hakimi.

¿Planes de aumentar la familia? "Habrá tiempo de buscar el niño, la niña y de todo. El concepto de hermandad es muy importante y no quiero que se pierda eso. Hijo único no va a ser", respondía en esa charla con la que descubrimos cuánto de bien le está sentando el pequeño Amín.