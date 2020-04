25 abr 2020 sara corral

María Patiño es una de las colaboradoras más seguidas y queridas de 'Sálvame'. La periodista, que se ha convertido en una de las habituales durante el COVID-19, ayer decidió quedarse en casa haciendo su intervención a través de una videollamada. Lo que nadie esperaba, es que María nos presentará a uno de sus mejores amigos que, le hizo un poco difícil la intervención. Te lo contamos.

Nada más empezar la conexión, María presentaba a una de sus mejores amigas, su mascota. La chinchilla Camila, que así es como se llama, hacía que todos los colaboradores se enternecieran con su adorable presencia, sin embargo, poco tardó en demostrar su carácter.

"Esta es Camila. Por las mañanas les doy de comer y saben quién soy", comenzaba diciendo la periodista. Sin embargo, poco tardó en sacar todo su carácter y empezar a incordiar a María que tenía que cortar la conexión. "¡Ay! No me muerdas", decía ella mientras todos sus compañeros no podían evitar reírse.

"¡Jorge me está arañando la cara y mañana tengo programa!", decía María mientras la chinchilla correteaba por toda su cara mientras sus compañeros disfrutaban del momento entre risas. "Te mando un beso Jorge. Te mando un beso", decía la presentadora entre risas.

¿Se convertirá Camila también en colaboradora de 'Sálvame'