27 abr 2020

Llegados a este punto del confinamiento, ya se nos están acabado los recursos para mantener la mente ocupada. No solo al común de los mortales, también a los famosos, que empezaron con fuerza, pero que ya no saben a qué recurrir para entretener a su público. Lucía Rivera mostraba una imagen al natural este fin de semana (y no era la primera vez), con el único mensaje al lado de un globo de viñeta en blanco.

Nada que decir, pero sí mucho que enseñar. Y no nos referimos a la superficialidad de un cuerpo sin ropa que se suma a los muchos desnudos protagonizados por los famosos en las redes sociales, sino a esa manera que tiene de convertir el nudismo en una imagen de lo más sugerente y sensual.

Porque Lucía, no lo olvidemos, quiere seguir los pasos de su madre, Blanca Romero, como modelo. Esta foto demuestra que tiene madera para ello y que, seguro, esta le haya dado más de un consejo a la hora de ponerse delante del objetivo de un fotógrafo o del de su propio teléfono móvil.