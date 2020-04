21 abr 2020

No es la primera vez que Lucía Rivera demuestra que es una gran seguidora de las tendencias actuales. La hija de Blanca Romero ha manifestado en varias ocasiones su pasión por la moda y su actual trabajo como modelo le ha permitido adentrarse de lleno en ella. En Instagram, la joven posa con looks que suelen ser todo un éxito y el último que ha publicado es toda una declaración de intenciones. En dicha imagen, la joven aparece con una cazadora vaquera muy original, súper tendencia esta temporada, que compite con la de Ana Moya de Bershka y que ya hemos añadido a nuestra wishlist.





Video: Lucía Rivera para mujerhoy

Lucía ha lucido en su perfil de Instagram una chaqueta de corte ancho combinada en rojo y rosa fucsia. Un diseño con cuello de solapas y bolsillos delantero que firma Laagam, una firma española que triunfa entre las influencers. La joven demuestra que esta prenda, que cuesta 60 euros, sienta de maravilla y es súper favorecedora. De hecho, Lucía saca su versión más sexy al usarla con unos shorts vaqueros y sin nada debajo.

Es una cazadora ideal para usar en este tiempo y perfecta para dar vida a tus looks más básicos. Puedes combinarla con unos jeans y una camiseta blanca o añadirla a un total look negro y conseguirás un estilismo colorido sin morir en el intento. Las cazadoras de corte ancho son todo un 'must have' esta temporada y este diseño ya se ha convertido en nuestro favorito.