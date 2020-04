28 abr 2020

Las imágenes de esos primeros paseos de los padres con sus hijos, en marcha desde el pasado domingo, han causado mucho revuelo. Sobre todo en las cuentas de Instagram de las famosas (como le ha pasado a Nuria Roca), que han sufrido un escrutinio al detalle para intentar cazarlas en un renuncio. Una de las más criticadas era Hiba Abouk.

La actriz colgaba en sus 'stories' de la mencionada red social una foto con su niño en un porteo y su pareja, el futbolista Achraf Hakimi. Sí, los dos juntos. En España, la autoridades han dejado claro que solo un adulto podría acompañar a todos los menores de 14 años de una misma casa (con los que, además, se debe convivir).

Esta es la imagen que suscitaba la polémica y las críticas. pinit

Así que, no hay sido pocos los que han cargado contra Hiba, presuponiendo que se estaba saltando las normas. ¿El error de los 'instagramers'? La pareja hace meses que no reside en nuestro país, por lo que se rigen por lo dictado por el gobierno de Alemania, ya que tienen fijado su domicilio en Dortmund.

Y aunque no tendría por qué, el cabreo de ser juzgada sin razón, han llevado a Abouk a defenderse, escribiendo sobre otra foto de ese paseo en familia en el que solo aparece ella en medio del campo: "Para los 'atrevidos' que comentan esta foto dando lecciones de civismo, no me encuentro en España desde hace meses. Consejo: informaros antes de comentar. Buenas noches".