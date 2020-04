28 abr 2020 sara corral

Violeta Mangriñán es ya una habitual en los debates de programas como 'GH' o 'Supervivientes'. Sin embargo, antes de llegar a este reconocido puesto, la joven tuvo que pasar por muchas dificultades para concursar en 'Supervivientes 2018', donde consiguió su reconocimiento total. A día de hoy, Violeta nos sigue desvelando cosas de su pasado, y ayer se derrumbó en un mar de lágrimas tras contar su verdadero problema con la comida.

A través de su canal de Mtmad, la joven ya había dado algún que otro pequeño detalle sobre su peso y sus problemas alimenticios. Sin embargo, ayer decidió sincerarse entre lágrimas y contar su verdadero problema.

"Siempre he sido una chica delgada, pero tuve un desarreglo hormonal y engordé siete kilos", comenzaba diciendo la joven, añadiendo: "Es un tema que me da mucha vergüenza y no debería… pero me duele, me pesa mucho. Llevo dos años y medio con esto, es jodido".

Emocionada y nerviosa, la joven exsuperviviente trataba de contener sus lágrimas mientras decía: "Lo máximo que llegue a engordar fueron 57 kilos y aun así no me veía bien, me hinché, me veía un mostruo".

"Pedí ayuda profesional y ahora entiendo que es necesario comer para vivir. Todavía hay veces que tengo problemas, lo sufre mi familia y mi pareja", desvelaba Violeta, y añadía: "Estoy orgullosa de mi misma porque lo estoy superando".