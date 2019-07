3 jul 2019

El paso por 'Supervivientes 2019' le va a salir caro a Violeta Mangriñán. No en términos económicos, ya que fue el programa quien la instó a abandonar el 'reality' después de unos días en la enfermería. Es precisamente su estado de salud lo que ha vuelto de Honduras tocado. Y existe cierta preocupación por su delgadez, a la que se suma la prescripción de una dieta blanda que no va a ayudarle a coger peso.

47 kilos. Eso es lo que marca la báscula cuando se sube la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ella misma, nada más comprobar esa bajada, dijo ser "media Violeta" y haberse quedado en "el chasis". Lo decía con cierto tono de preocupación, porque esto le puede acarrear nuevos problemas de salud asociados con la alimentación. Incluso, puede sufrir un efecto rebote, como ya vimos en el caso de otros e concursantes, como Daniel Logan.

A Mangriñán, además, el médico le ha puesto régimen estricto para cuidar ese problema de vesícula que le ha hecho tener que abandonar el concurso -aunque ha prometido que será la primera en estar en Honduras en la edición de 2020-. Dieta blanda. El doctor ha sido claro. Para que ese órgano no trabaje en exceso, solo pollo, verduras hervidas, arroz blanco y tortilla de clara.

Por si Violeta tuviera pocos problemas con su salud, se le han añadido en estos primeros días en España los propios. De tener que hacer frente a los videos con lo que ha hecho durante su estancia en el 'reality'. Empezando por ese practicando sexo con Fabio y que ella dice que han manipulado desde la organización alegando que no gime así.

Además, este miércoles nos hemos levantado con una increíble entrevista de Violeta en la revista 'Lecturas' en la que narra el auténtico drama que fue para ella su infancia. "En casa he crecido con violencia y gritos", se puede leer en esa declaración 'bomba' que el medio ha colocado en su portada.

Es a lo largo de esa charla donde revela cuánto peso ha perdido y cómo esto ha sido, precisamente, la causa de que no se encuentre bien en estos momentos y que tuviera que ser trasladada a España: "Me puse tan malita porque mi cuerpo no tenía grasa para tirar y me estaba comiendo el músculo".

