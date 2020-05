1 may 2020

¿Es la expulsión de José Antonio Avilés un castigo de la audiencia por los ataques de los últimos días a Rocío Flores (su pérdida de peso en el concurso)? Y, lo que es más importante, ¿significa eso que la hija de Rocío Carrasco cuenta con el favor del público de cara a esta recta final de 'Supervivientes 2020'? Habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos a partir de ahora, pero lo cierto es que el colaborador de 'Viva la vida' ya se prepara para regresar a España tras finalizar su participación en el 'reality'.

Avilés se jugaba la expulsión con Albert Barranco, gran apoyo de Rocío en la isla y el motivo del primer encontronazo entre esta y Avilés. Con los dos a merced del televoto, Flores admitía: "No quiero que se vaya Barranco, es mi apoyo incondicional desde el minuto cero y he hecho una amistad con él que lo quiero aquí conmigo. Si se va José Antonio también lloraré porque le tengo cariño a pesar de todo". Y lloró. Pero eso ya no es noticia en esta edición.

Así ha sido el momento de la EXPULSIÓN de José Antonio Avilés, ¿te lo esperabas?



Sí

Nohttps://t.co/0FBgMJbayp#SVGala11pic.twitter.com/bKoqnLGqTd — Supervivientes (@Supervivientes) April 30, 2020

Me quedo con que he aprendido a pedir perdón"

Lara Álvarez (repasa todos los presentadores de la historia del 'reality') instaba al expulsado a que dijera unas últimas palabras antes de alejarse de los que han sido sus compañeros. "De verdad, de corazón, siempre lo he dicho, 'Supervivientes' ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón... Sobre todo, me quedo con eso último, aprender a pedir perdón", comenzaba.

José Antonio hacía una reflexión más importante: "Hay gente que me llevo de aquí para los restos de los restos. Gente con la que no he tenido tan buena relación, pero al final ya sabéis que esto es un juego y la obligación que hemos tenido es la de entretener a la gente que está en su casa". Y añadía: "A pesar de la situación en España hemos seguido, y eso que yo fui el primero que quiso abandonar. Gracias a todos porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo, por cosas buenas y malas".

Tras la marcha de José Antonio y una nueva jornada de nominaciones, los que se exponen a la marcha dentro de una semana son Yiya, Hugo Sierra, Jorge Pérez y Elena Rodríguez. ¿Para quién estos serán sus últimos días en Hinduras y quedarán fuera de la lucha por una final que ya se vislumbra en el horizonte?