20 abr 2020

Desde que el pasado jueves José Antonio Avilés se atreviera a tildar a Albert Barranco de aprovechado por acercarse a Rocío Flores (aquí, su pérdida de peso en el concurso) y que está le diera una contestación ante la que el colaborador se quedó mudo, la relación entre ellos se ha tornado en cada vez más tensa. La última muestra la pudimos ver anoche, durante el 'Conexión Honduras'.

Y lo más sorprendente, la joven dio la cara por su madre en una defensa que, con todo lo que lleva en la mochila de su pasado y los movimientos familiares que hemos visto todos estos años atrás, no nos podríamos imaginar. Porque salió en defensa de una Rocío Carrasco que, no olvidemos, no le ha mandado ni un simple mensaje de "estoy bien" para que esta se tranquilizara tras conocer los estragos que está haciendo en España el coronavirus.

Rocío Flores continúa su guerra sin cuartel con José Antonio Avilés. pinit

Avilés, en medio del fragor de la disputa dialéctica, le echaba en cara a Rocío que había volado hasta a Honduras "para limpiar tu imagen", y le reprochaba que, como en el caso de Yiya, estaban buscando la confrontación con él para, una vez de vuelta, llevarle a los tribunales. Rocío lo desmentía tajantemente, y aprovechaba para dejarle ciertos extremos muy claros al colaborador de 'Viva la vida'.

No insinúes nada sobre mi madre"

"He venido a hacer un concurso y a involucrarme con mis compañeros, no a hablar mal de nadie. Que para eso te han traído, venías a sacarme una exclusiva. Pero yo soy una más, y aquí estoy concursando yo, Rocío Flores Carrasco", era el primer zarpazo de la hija de Antonio David Flores, que parece haberse hartado de ciertos comportamientos y ha dado un paso al frente, sacando su carácter.

Era entonces cuando Avilés le propinaba un golpe muy bajo: "Eso, arregla lo que te pasa con tu segundo apellido". Rocío no se callaba y, con sus palabras, realizaba una defensa de su madre (con quien ya sabemos cómo es la relación desde hace ocho años) que jamás pensamos que veríamos, a corto plazo, delante de las cámaras de televisión: "Si pretendes hacerme daño con mi madre tienes que volver a nacer. Tengo muy claro lo que soy en la vida, sé quién es mi madre y sé quién es mi padre, y estoy orgullosa. No insinúes nada sobre mi madre".

Ni en público ni en privado he hablado mal de mi madre"

José Antonio volvía a la carga, intensificando la dureza de ese cruce de declaraciones: "Tú no hablas porque sabes que Rocío Carrasco no va a hablar". Ella, hacía una segunda defensa de Carrasco: "Jamás, desde que tengo la mayoría de edad, se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva hablando mal de mi madre, porque me ha parido y porque es mi madre. Ni en público ni en privado he hablado mal de mi madre, no lo he hecho en mi vida".

"No hablas de Fidel porque estás cagado de que te ponga una demanda. Y a mi madre déjala aparte porque ella no tiene nada que ver", zanjaba Flores antes de pedir a la organización del programa hablar tras sentirse atacada por un Avilés que sacó toda la artillería pesada para desestabilizarla.