2 may 2020

El pasado mes de octubre tuve la suerte de coincidir en ‘Espejo Público’ con Michael Robinson. Fue su última entrevista televisiva y vino para contagiarnos de optimismo, aunque llevaba un año luchando contra el cáncer. "Más tarde que temprano, puede que me mate, pero no lo va a hacer todos los santos días. Estoy disfrutando la vida y no quiero que me interrumpa mientras vivo", dijo. Fue una lección de vida.

Su último gol lo ha marcado a los 61 años, jugó en todos los equipos que quiso y luego se convirtió en una estrella como comentarista deportivo. Fue feliz hasta el último día de su vida y marcó un estilo que siempre será recordado.

Horas más tarde recibíamos una alegría. Fonsi Nieto y su mujer Marta Castro esperan a su primer hijo en común. La semana pasada el piloto concedía una entrevista a esta publicación en la que no quiso desvelar su próxima paternidad a pesar de que nuestra colaboradora Beatriz Cortázar se lo preguntó.

Unos días después, en sus redes sociales y tras haber perdido a su padre y a su abuela víctimas del coronavirus, anunciaba: “¡No os puedo explicar lo feliz que estamos! ¡Vamos a ser PAPÁS! ¡Parece que entre todo el caos que estamos viviendo hay noticias buenas! Ampliamos la familia y queríamos compartir esta alegría con todos vosotros”, al tiempo que ha desvelado que se encuentra en la semana 14 de gestación. Enhorabuena pareja. Son las dos caras de la vida. Unos se van y otros llegan.