4 may 2020

En pocas semanas conoceremos el nombre del ganador e 'Supervivientes 2020', una batalla de la que se despedía el pasado jueves José Antonio Avilés al ser el elegido por la audiencia, en ese duelo mano a mano con Albert Barranco, como expulsado del 'reality'. Y si bien la emoción le inundó en el momento de la despedida, aún le quedaba una última sorpresa más.

Durante la gala de anoche de 'Conexión Honduras', se procedió a pesar al colaborador de 'Viva la vida'. La comparativa de las imágenes del antes y el después, hablaban por si solas, pero siempre es más contundente el juicio de la báscula. Y a ella se subió José Antonio con la duda de cuántos kilos dejaría atrás en la isla cuando se montara en ese avión que ha de traerle de vuelta a España.

A Avilés ya le daba impresión simplemente verse: "Estoy en la mitad de lo que era", decía tras haber estado once semanas sin poder alimentarse en condiciones y con problemas gastrointestinales que le han pasado factura a un cuerpo que ha perdido volumen y que, quizás, sea el que haya experimentado un cambio mayor de todos los concursantes de esta edición.

Lo cierto es que José Antonio pesaba más de 100 kilos cuando emprendió la aventura y, ayer, esa báscula marcaba 78 kilos y 300 gramos. Era Jordi González el que se encargaba de hacerle la resta para sentenciar que ha perdido 23 kilos y 200 gramos en estos casi tres meses en los que ha vivido la experiencia intensamente y se ha quedado escurrido.

Muy satisfecho, José Antonio decía: "He venido a aprender a convivir, a sobrevivir, pero una de las cosas era perder peso. Quiero dar gracias al médico, cuando llegué no me dieron una buena noticia, era bastante preocupante la edad que tengo y lo que pesaba". Y añadía, con ese propósito de mantenerse: "Recibía muchos mensajes por mi sobrepeso, y es muy importante llevar una vida sana, lo he aprendido gracias al equipo médico. Gracias".