5 may 2020

¿Le ha perjudicado más de lo necesario su participación en 'Supervivientes 2020' a José Antonio Avilés (los kilos que ha perdido en sus once semanas en la isla)? Podría ser, porque aquella amistad con Rocío Flores se quedó en un quiero y no puedo, se ha quedado fuera en la recta final y, además, desde hace semanas se ha puesto en entredicho su título de Periodismo. Y ha estallado.

Lo ha hecho ante Jordi González, que no se iba por las ramas y le presentaba, de manera clara, las dudas que han circulado estos días sobre sus estudios universitarios. "Yo no soy odontólogo, yo no sé eso de donde ha salido. Auxiliar de vuelo lo hice en un curso de junio a septiembre, pagado por mi padre. Periodista soy. Cuando llegue a España lo voy a demostrar", así de contundente y de un plumazo mandaba a la cuneta las dudas generadas.

Periodista soy. Cuando llegue a España lo voy a demostrar"

Pero, por si a alguien no le había quedado claro, continuaba: "Yo he hecho Periodismo, y es más te voy a decir hasta una cosa en mi vida laboral yo he cotizado en la redacción de dos digitales muy importantes en España". Y añadía que estaba preparado para esta tormenta, porque lo veía venir: "Yo sabía que este tema iba a salir porque una compañera mía de trabajo y estando mi representante conmigo dijo que yo no había homologado mi carrera en España".

Jordi le preguntaba en qué facultad había cursado los estudios y este, en vez de dar una respuesta clara como había hecho con las sentencias anteriores, respondía con una vaguedad que daba al traste con la contundencia de lo anteriormente expuesto: "Yo te lo diré cuando te vea, sin ningún tipo de problema. En mi vida laboral yo he cotizado como Periodista y para trabajar en un digital tuve que presentar la titulación".

Además, aseguraba que, si no hablaba inglés, era porque le daba mucha vergüenza hacerlo en directo, e instaba a que se le preguntara a su madre sobre esa inseguridad para dar fe de lo que estaba contando. Un madre que, por cierto, le subrayaba que se le estaba poniendo en entredicho.