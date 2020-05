8 may 2020 sara corral

Elena Rodríguez está en uno de los mejores momentos de su concurso. Y es que, desde su entrada en 'Supervivientes 2020', la madre de Adara Molinero, ha pasado momentos muy difíciles que casi la llevan a la expulsión en numerosas ocasiones. Sin embargo, ayer, tras salvarse de la nominación y quitarse a una gran enemiga del medio, se convirtió en la líder del grupo. Pero, más allá de los poderes que le da esta condición dentro de la isla, parece que Elena ha conseguido predecir algo sobre su hija en España.

La relación de Adara Molinero, hija de Elena, y Gianmarco Onestini, ha sido durante meses uno de los temas más tratados en televisión. Desde que ambos se conocieran en 'GH VIP 7', y protagonizaran uno de los romances más intensos de la historia de la programa, eran muchos quienes no tenían esperanzas por esta relación. Entre ellos, Elena.

Cuando la concursante viajó hasta Honduras, la relación de su hija y el italiano parecía ir rodada, sin embargo, todo a cambiado. Ayer, Elena sorprendió a la audiencia al preguntar sobre los jóvenes y su noviazgo. Y es que, a pesar de no tener información el exterior, parece que la superviviente intuye que algo no va bien.

"Te respondo si puedo hacerte una pregunta antes, ¿siguen juntos Adara y Gianmarco?", le decía Elena a Jorge Javier Vázquez, a lo que este contestaba: "No te puedo dar información del exterior". Sin embargo, cuando los micrófonos se apagaron, desde plató no podían creer la intuición que tenía Elena. "No paro de darle vueltas", decía ella.