8 may 2020

Se ha quedado a la puertas de la final, pero todas estas semanas en Honduras han calado muy hondo a Yiya, que antes de marcharse de manera definitiva, lanzaba un mensaje que demuestra todo lo que ha aprendido en 'Supervivientes 2020'. Sí, ella fue la expulsada en la última gala del 'reality'. Lo que no nos esperábamos era que tuviera palabras bonitas para la enemiga contra la que se ha medido, constantemente, desde que pisaran la isla.

Yiya y Rocío Flores protagonizaron el momentazo de la noche (con permiso de ese rapado de pelo de Ana María Aldón, en riguroso directo) al fundirse en un abrazo. Las palabras de la primera, enternecieron a la segunda que, no olvidemos, había amenazado con llevarla a los tribunales por la cantidad de cosas que le ha dicho en estos tres meses.

"Al final, creo que las dos hemos probado de la medicina de la otra, y hemos creado un potingue interesante. Ya no es florero, ahora es 'flower'. Me gustaría seguir conociéndola fuera", era el piropo que le lanzaba. Y que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco (la respuesta a la felicitación de cumpleaños de la joven desde la isla) aceptaba para tender un puente hacia el entendimiento. Puede que, a fin de cuentas, todo este tiempo, tan solo hayan estado al servicio del espectáculo, tal y como se les pidió a todos ellos cuando se les informó de la situación sanitaria que atravesaba España.

Si Yiya y Rocío han podido reconciliarse, tú también puedes hablarle al chico que te gusta:https://t.co/0FBgMITz9P#SVGala12pic.twitter.com/EkGvNR5HP5 — Supervivientes (@Supervivientes) May 7, 2020

"Vine a superarme humanamente y lo he conseguido, no he querido exteriorizar en ningún momento que me quisiera ir", decía a modo de despedida y antes de que el presentador del programa desde Madrid, Jorge Javier Vázquez, realizara una reflexión que le calaba muy hondo: "Te has ido quitando caretas. Has tenido una evolución increíble, y toda la organización quiere darte las gracias".

Dejo muchos miedos en este paisaje tan bonito"

Yiya no podía evitar la emoción: "Creo que más que un personaje dentro, he sido uno fuera. Me he llevado a mucha gente por delante en mi vida, he sido una egoísta. Y ya os digo que quiero, pretendo y espero que pueda dejar de serlo. Dejo muchos miedos en este paisaje tan bonito, se los regalo al universo. Yo ya no los quiero".

Con la final cada vez más cerca en el horizonte, los nominados de esta semana ,y que por lo tanto se jugarán la expulsión el próximo jueves, son Jorge Pérez, Hugo Sierra e Ivana Icardi. ¿Quién se quedará con la miel en los labios a punto de saborearla?