8 may 2020

Se ha prendido la mecha y Willy Bárcenas no está por la labor de apagarla. La noche del miércoles lanzaba una publicación en Instagram asegurando que 'Masterchef Celebrity' le había dejado en la estacada en el último minuto, señalando a TVE como responsable de su no selección para la próxima edición y dejando caer que era su apellido lo que había frenado que formase parte de ese casting.

Ayer por la mañana, la productora del 'talent', Shine Iberia, emitía un comunicado muy contundente negando las acusaciones que se hacían por parte del cantante, dejando claro que no estaba en los planes que fuese uno de los elegidos, que eran ellos quienes tomaban las decisiones y no la cadena pública y dejando la puerta abierta a la posibilidad de que Willy fuese candidato en una edición posterior.

No le gustaron las palabras a Bárcenas, que ha decidido pasar a la contra y, en la misma cuenta de Instagram donde comenzaba esta batalla, ha sacado el mail recibido por la productora el pasado 1 de mayo y en el que sostendría su tesis, la que mostró en esa publicación hace dos días.

"Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche, y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto, me veo obligado a enseñar esto publicamente. Simplemente me limité a contar mi experiencia, que es cierta. Quién miente, no lo sé; pero desde luego yo no", se puede leer junto a la imagen que comparte el líder de la banda Taburete.

Y en ese cuerpo del mail que muestra, pone: "Desde Shine Iberia Masterchef queremos comunicaros que ya tenemos los 'celebritys' aprobados de esta temporada 5. Sintiéndolo mucho tengo que deciros que en esta edición no ha sido posible contar con Guillermo Bárcenas".

"Eso no significa que en otra edición podamos contar con él. Desde Shine, la próxima temporada lo volveremos a intentar, finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición, simplemente, han elegido a otros", continúa ese correo en el que continúan agradeciendo a Willy y su representante el interés mostrado por formar parte del proyecto y deseando que sus ganas de convertirse en concursante continúen dentro de un año.