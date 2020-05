9 may 2020

El caso Merlos Place que ha tenido en alerta prácticamente a medio mundo desde el pasado mes de abril sigue engordando. Al entramado de infidelidades digno de un culebrón entre Marta López, Alfonso Merlos y la tercera en discordia y protagonista del famosos vídeo, Alexia Rivas, se une el pasado amoroso de la colaboradora de televisión. Todo desde que a su amigo Kiko Hernández se le ocurriera la genial idea de dar algunas pistas sobre un supuesto amante de Marta con el que mantuvo relación hace más de 20 años mientras éste estaba casado.

El propio Kiko aseguraba que su compañera de concurso en 'Gran Hermano' había estado con dos futbolistas muy famosos de primera división. Y ya sabemos el primero de los nombres: Guti.

Al parecer, algunos de sus compañeros de 'Sálvame' habían desvelado el nombre, y cuando Jorge Javier le preguntó, ésta no lo negó pero tampoco lo afirmó. Prefirió quedarse al margen del asunto explicando que mantuvieron muy buena relación hace 20 años. Pero un nuevo personaje ha entrado en juego, y esta vez, alguien mucho más interesante para los medios y que podría provocar un auténtico escándalo: un miembro de la familia real.

De nuevo, Jorge Javier preguntó a Marta si se trataba de alguien relacionado con la monarquía, a lo que ella contestó muy contundente que sí. "A mí no me importa decir una cosa si es verdad, pero si no es verdad no", explicaba la colaboradora que sí ha querido dejar una cosa muy clara, los dos únicos hombres por lo que ha sentido cariño en su vida han sido los dos padres de sus hijos.