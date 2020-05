9 may 2020

Durante esta crisis de coronavirus han sido muchos los famosos que han tenido que separarse de alguna manera de sus familias. En el caso de Borja Thyssen, que reside gran parte del año en Andorra, el confinamiento y el cierre de fronteras le pilló en ese Principado.

Solo, ya que a pesar de que su madre, la baronesa Thyssen, reside también en Andorra, no pueden visitarse, el hijo de Tita, ha sido uno de los famosos que se han contagiado de coronavirus. Así nos lo confirmo él mismo, vía telefónica, "hace unos días me hice las pruebas y dijeron que lo había pasado ¡y yo sin darme cuenta!".

Borja también nos contó cómo están pasando este confinamiento, tanto él como su mujer, Blanca, que se encuentra en su casa de Madrid con todos los niños. "Cuando me veas no me reconocerás, he estado haciendo mucho deporte. En cuanto a Blanca, está que no para. Creo que será de las pocas que esté mas delgada cuando acabe todo esto", nos dice entre risas.

Segundo confinamiento

Uno de los deseos del heredero de los Thyssen es que todo vuelva a la normalidad pronto para poder ver a su familia. Y es que en su caso, aún es más complicado puesto que al tener pasaporte suizo, deberá esperar que las fronteras se abran para todos los países. Y es que no es la primera vez, que Borja debe permanecer confinado en Andorra. En octubre del 2015 tuvo que ser ingresado por una neumonía en el hospital Nuestra Señora de Meritxell del Principado.

En ese momento Blanca decidió permanecer en Madrid, para evitar posibles contagios y proteger a los niños. Sobre todo a la pequeña Kala, que entonces contaba solo con diez meses. Después de recibir el alta hospitalaria, Borja tuvo que permanecer aislado en su casa durante dos meses, sin siquiera salir al jardín, aunque en esta ocasión, con la compañía y mimos de su madre.

Por su parte, su madre, la baronesa Thyssen con quien este medio hablaba hace unas semanas, cuando comenzó el confinamiento, sigue en su casa de Andorra, junto a sus hijas Carmen y Sabina. Tita no ha parado de teletrabajar, atendiendo todo lo relacionado con sus museos y otras gestiones de sus empresas, pintando, que es una de sus grandes pasiones y además, preparando lo que será su autobiografía. Y es que desde hace algún tiempo, la baronesa tenía en mente la posibilidad de contar en primera persona lo que ha sido su vida, y ahora, esa idea ya está más cerca de llevarse a cabo.