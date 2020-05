9 may 2020

Desde el pasado mes de agosto, la salud de Jaime Ostos se vio afectada por un edema agudo en el pulmón. Su propia mujer María Ángeles Grajal, confirmaba que no pasaba por su mejor momento: "Jaime está mal, ya lleva dos meses y medio, casi tres y ahí está". Desde entonces, la incertidumbre sobre el estado del ex torero no se ha hecho esperar en plena crisis por el coronavirus tras volver al hospital por diferentes motivos.

El diestro llevaba unos dos meses ingresado en el hospital madrileño de la Zarzuela por una dolencia muy grave en la espalda que derivó en una infección lumbar, por lo que la intervención quirúrgica tuvo que aplazarse.

Aunque parecía que la evolución era favorable y que según su mujer estaba respondiendo muy bien a los antibióticos, hoy, su hijo Jacobo Ostos ha anunciado buenas noticias a través de su cuenta de Instagram.

"Nunca un 'negativo' me hizo tan feliz. Te esperamos en casa, papá. Ostos-Grajal 2-0 Covid 19", comentaba el dj junto a una imagen de lo más emotiva que anuncia, que el alta de Jaime Ostos podría ser inminente tras comprobar que su padre ha dado negativo en coronavirus.