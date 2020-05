11 may 2020 sara corral

Marta Sánchez ha sido, sin dudarlo, una de las cantantes más aclamadas durante años en nuestro país. Y aunque últimamente ha estado algo más separada de los focos, la cantante ha querido sorprender a sus fans desvelando todos los secretos de su 54 cumpleaños. Y es que, no todos los años se celebra estando de cuarentena, así que ha decidido hacerlo por todo lo alto.

"Pues os voy a decir una cosa; ayer viví uno de los mejores cumpleaños de mi vida", comenzaba escribiendo la cantante al pie de foto, a lo que añadía: "Por eso creo, hoy más que nunca, que los lazos del querer, vencen cualquier impedimento y dificultad; que no hay barrera que se interponga entre los sentimientos y que no hay nada más bello y que reconforte más que un 'te quiero' sincero".

A pesar de no haber podido pasar el día junto a los suyos a causa del confinamiento, Marta ha decidido ver el lado positivo de esta nueva situación, y lo ha expresado así: "Ayer no me distraje con artificios ni con grandes alardes; ni con elegir galas ni tacones, ni en ser la mejor anfitriona. Ayer me dejé querer y me entregue a la sencillez, relajada y agradecida, apreciando la magia de lo improvisado, dando gracias por tanto mensaje sincero".

La cantante ha comentado además, la gran cantidad de mensajes bonitos que le han llegado de parte de fans y amigos, que han hecho que se emocione. "No tengo palabras. Por eso, os voy a decir una cosa; gracias por formar parte de mi mejor cumpleaños", terminaba diciendo.