11 may 2020 sara corral

Esta cuarentena a causa del COVID-19 está sacando de todos nosotros la parte más creativa que llevamos dentro, o por lo menos, eso es lo que están haciendo las 'influencer' más seguidas de nuestro país. Tras estos dos meses en los que hemos visto como desarrollaban nuevas facetas como la pintura o la cocina, hemos descubierto también cual ha sido su pasatiempos favorito: los vídeos y retos más virales del momento. Y como no podía ser de otra manera, se han atrevido con este último que dará mucho de lo que hablar.

"Para que luego digan que las 'influencers' nos llevamos mal", comenzaba escribiendo Dulceida al pie de foto del nuevo vídeo. No han sido las primeras en realizarlo, otras caras conocidas como Dani Martín o Amaia Salamanca, ya habían mostrado al mundo el resultado de este divertido reto entre amigos y compañeros. Eso sí, cada uno desde su casa.

Sin embargo, parece que las 'influencers' han visto de este momento una gran oportunidad para demostrar que, a pesar de lo que dicen las "malas lenguas", se llevan muy bien entre todas. Dulceida, Alba, Paula Gonu, Laura Escanes, Tamara Gorro y Cristina Pedroche, son algunas de las caras más conocidas de Intagram que se han sumado a recrear juntas esta nueva propuesta bajo el hastag "Boss bitch fight challenge".

Han sido muchos los que no han podido evitar comentar al pie de foto de la publicación, y es que se ha convertido por excelencia en uno de los más realizados durante la cuarentena. "Por favor!!! Es lo mejor que he visto!!! Grandes", escribía Verdeliss, a lo que se sumaba Tamara Gorro escribiendo: "jajajaj es que me encanta".

¿Quiénes serán los próximos en atreverse con este reto?