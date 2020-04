22 abr 2020

Rocío Flores le paró los pies a José Antonio Avilés cuando intentó usar a su madre como argumento para justificar que estaba intentando lavar su imagen en el concurso. Le dejó claro que de ella no hablara, que no lo había hecho ni ella cuando cumplió la mayoría de edad. Un gesto, el de dar la cara por Rocío Carrasco, que Antonio David Flores ponía en valor anoche en el plató de 'Límite 48 horas'.

Este le lanzaba el mensaje a su exmujer de que debía sentirse orgullosa de que la joven le hubiese dejado claro al colaborador que ella era "Rocío Flores Carrasco", usando también el apellido materno, y que no le permitiera a Avilés meter a su madre en un concurso de que no forma parte.

"Rocío no va a perdonar en la vida a José Antonio Avilés, me ha gustado mucho que no se haya retirado, que se haya enfrentado y se explique", sostenía Antonio David antes de añadir: "Una vez más, Avilés usa argumentos e historias de fuera porque no tenía su exclusiva, y por eso ha terminado atacando a Rocío". Aunque hay que recordar que Flores dejó tranquilo a su compañero, negando que vaya a interponer una demanda contra él, sí que es cierto que la relación entre ellos ya no será lo mismo.

Antonio David ponía el acento en que las palabras de su hija "tienen mucho cariño de la hija a la madre", y alababa el trabajo que está haciendo esta en el 'reality': "Rocío está haciendo un concurso muy digno y creo que su madre, aunque dijo que no lo iba a ver, podría estar muy orgullosa, de sus valores, el respeto y la armonía que está teniendo con sus compañeros".

De lo que no soltaba prenda era de la relación que su hija tiene con su madre: "Rocío ha dejado claro que no va a entrar en el asunto de su madre y menos lo voy a hacer yo. Esto fue una historia que ocurrió entre su madre y ella con 15 años, era menor de edad, y poco hay que discutir de ahí porque está en manos del abogado y en vía judicial sobre todo aquel que ha comentado el asunto".