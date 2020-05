17 may 2020 sara corral

Paula Echevarría se ha convertido en una de las actrices y figuras más seguidas y admiradas del momento. Como a todos, la cuarentena le ha permitido descubrir nuevas facetas que, en su caso, está experimentando junto a su hija, Daniela. A pesar de haber estado estos días en el punto de mira tras una supuesta "mala actitud" en una peluquería, Paula ha querido compartir con todos este momento de felicidad que tanto dará que hablar.

Paula Echevarría sorprende a todos con este divertido vídeo.

Junto a su hija Daniela, Paula se ha iniciado en el mundo de Tiktok, la aplicación más sonada durante la cuarentena. La actriz, que ya nos había regalado algún que otro divertido momento, ha sorprendido hoy a todos al cantar estas canciones de su juventud junto a su hija, con quien se ha retado en el vídeo.

Han sido muchos amigos y fans los que no han podido evitar comentar esta escena tan divertida. Marta Hazas, Amaia Montero, Toni Acosta o Natalia Verbeke, no se han resistido a darle la enhorabuena por estos vídeos tan originales que están salvado a muchos del aburrimiento. " Eres una crack" o "Me parto contigo", eran algunas de las palabras que se leían en el pie de foto.

Paula ha demostrado en más de una ocasión que a pesar de tener estos momentos tan divertidos, la cuarentena se le está haciendo un poco cuesta arriba. Hace un par de días compartía este texto de Elvira Sastre en el que se podía leer: "Quizás el truco se aceptar lo que es vivir echando de menos, no tanto como un castigo si no como una solución". Bajo esta reflexión, la actriz sentenciaba diciendo: "No me lo tomo como un castigo.. pero cuanto os echo de menos".