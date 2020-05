16 may 2020

Incluso durante el confinamiento, Paula Echevarría sigue siendo fuente de 'polémicas' por cada una de las cosas que hace. Si hace un Tik Tok, una de las aplicaciones más usadas durante esta pandemia, hay polémica; si sale de su casa y se queja porque un fotógrafo le hace fotos sin guardar la distancia, polémica; si pone muchas fotos con su novio, Miguel Torres, en las redes, polémica y por último, si acude a la peluquería, otra polémica.

Hace unos días la actriz, que cuenta en sus redes sociales con más de tres millones de seguidores, acudía al centro de belleza Tacha, uno de los más frecuentados por las famosas y al que Paula acude desde hace mucho tiempo. La actriz, que venía acompañada por unos cuantos fotógrafos y cámaras de televisión, se encontraba en la puerta con otra clienta que le advertía que había que esperar a que los empleados del centro dejaran pasar. Paula, con educación, le comentó que tenía cita y aún así esperó su turno. Inmediatamente una de las estilistas salió y le notificó que era su turno, y entró primero. A partir de entonces, fueron muchos los medios que comentaron que la asturiana se habría "colado" por ser quien es, que había sido descortés con la otra señora e incluso que el centro habría dado trato de favor a la actriz.

Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Paula y la otra clienta tenían cita a la misma hora pero con diferentes estilistas. Así lo relata la propia clienta en la cuenta de Instagran del local. "Hola a todos, soy Luisa, la clienta del vídeo. Quería aclarar lo que pasó ayer en Tacha. Soy una clienta fiel y solo tengo halagos tanto para Natalia como su maravilloso equipo, que siempre me han tratado como una reina. Han sacado de contexto lo ocurrido. Paula y yo teníamos cita a las 17.30 horas con diferentes estilistas. Paula estuvo en todo momento súper educada y correcta conmigo. Ella entró primero e inmediatamente entré yo, guardando la distancia de dos metros, algo que no se vio porque han cortado las imágenes", escribió la supuesta afectada.

Paula le agradecía inmediatamente la aclaración por esta misma vía con este mensaje: "Nunca se ciñen a la realidad. Te agradezco la aclaración por mí, pero sobre todo por Natalia—estilista del centro— y todos los trabajadores que jamás se comportarían así". 'Hoy Corazón' se ha puesto en contacto con la actriz, quien además de reiterarnos lo que ya ha dicho en sus redes, dice entre risas: "Debe haber pocos temas. Como un amigo me dijo: 'No dejes que la verdad te desmonte un titular".

En cuanto a la otra polémica, la relacionada con la sobreexposición de su hija en la redes, Paula afirma que muchas veces ni se entera de todo lo que se dice, pero deja claro que su hija tiene 12 años y que siempre la ha cuidado y protegido de los medios. Pero si es su propia hija, siendo algo más mayor, la que le pide hacer juntas un Tik Tok, por supuesto que su madre la complace. "Siempre he respetado su derecho individual, y ahora que ya es grande me limito a aconsejarla, al igual que lo hará su padre, de lo que es bueno y lo que no", ha afirmado la actriz.

Otro mensaje que se convirtió en titular en varios medios fue una queja que la asturiana hizo al ver un coche de prensa esperándola en la puerta de su casa en pleno confinamiento para hacerle una foto. Paula siempre ha dejado claro que entiende el trabajo de los fotógrafos. De hecho, durante más de un año y tras haberse divorciado, soportó con estoicismo tener a más de una treintena de medios detrás de ella. Pero hay límites. En este caso se quejaba de que le hicieran fotos sin guardar la distancia de seguridad que nos exigen a todos.