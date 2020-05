17 may 2020 sara corral

Sofía Suescun apareció por primera vez en televisión al concursar y convertirse en la ganadora de 'Gran Hermano 16'. Desde ese momento, se ha convertido en una de las caras más habituales de la televisión protagonizando historias y momentos que marcaron un antes y un después. Sobre todo, con sus tormentosas relaciones de las que parece que todavía le quedan guerras por luchar. Ayer, arremetió duramente contra Suso Álvarez, quien ya a anunciado que no va a callarse ante esta situación.

Sofía Suescun se ha sometido al polígrafo para desvelar si era cierta la historia que se comentaba dentro de los pasillos de Telecinco, en los que se aseguraba que se habría besado con Suso. Tras asegurar que estas informaciones eran falsas, Sofía ha soltado su primera bomba.

"Mentir por dinero está muy feo, te aprovechas de que yo hay cosas que jamás entraré. Pero tampoco me aprietes mucho", decía la joven, a lo que añadía: "Con el GH VIP de mierda que hizo le defendí a capa y espada y machaca mi imagen. Ha sido una gran decepción porque yo me vuelco con los que considero amigos, y él pidió la expulsión de mi hermano cuando se fue a Supervivientes, qué clase de amigo eres".

Suso, ante estas declaraciones que Sofía estaba haciendo en directo, no dudo en contestar a través de su cuenta personal de Instagram diciendo: "Ay amiga, parece que no me conozcas... ¿Me vas a dejar mal públicamente y yo me voy a callar? Ja, ja. No pasa nada, Sofía, yo también te quiero mucho y te tengo mucho cariño, pero contemos la verdad. Vamos".

Hoy, el joven acude al plató de 'Viva la vida, y ha asegurado que este tema no va a quedar así. ¿Comenzarán ahora una nueva guerra?.