Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen dando titulares incluso cuando no participan en un 'reality'. Sobre todo ella, que en estas semanas en las que ha defendido el concurso de su hermano Cristian en 'Supervivientes' (expulsado el pasado viernes), ha temido más de un enganchón en plató con Gloria Camila Ortega, ex de su pareja.

Pero el último problema al que ha tenido que hacer frente no venía de alguien a pocos metros de ella en el mismo plató, sino desde Honduras. Y el que pronunciaba las palabras que podrían haberle hecho mucho daño a la navarra si no fuese una mujer muy segura de sí misma (o eso parece, puede que no sea más que 'show') era José Antonio Avilés.

El reportero de 'Viva la vida' no se andaba por las ramas y acusaba, de manera clara y directa, a Kiko de haberle sido infiel a Sofía con una joven de la localidad natal de él, Linares. Por si fuera poco, Avilés añadía que Maite Galdeano, madre de ella, no aceptaba la relación con Jiménez...

Kiko y yo no nos separamos en ningún momento"

Anoche a Suescun le ponían el vídeo y no tenía reparos en responder, de manera serena y clara, a ese rumor que para ella no es más que un intento de José Antonio de hacerse notar en la isla, de dar un valor añadido a un concurso mediocre: "Quiere dar a entender que Kiko hace dos meses estuvo con una chica, pero Kiko y yo no nos separamos en ningún momento. Entiendo que Avilés quiera destacar pero no para de inventarse historias, es un mentiroso compulsivo".

Sofía, que hace unas semanas anunciaba en la revista 'Lecturas' junto a su novio que van a celebrar su boda de manera inminente (con permiso de la crisis sanitaria), añadía riéndose, para que no hubiese espacio a la duda: "Amo a mi amor por encima de todo". Y apostillaba que, a su madre, lo único que le pasa es que se pone celosa, porque la quiere para ella sola. "Tienen muchas conversaciones, a veces hasta yo me aparto", zanjaba.