17 may 2020 sara corral

María Patiño es una de las periodistas más reconocidas por Mediaset. Y es que su trabajo ha hecho mella durante años estando siempre en los temas de interés del momento, y dejándose la piel en las informaciones. Aun así, María se ha ganado a más de una enemiga en televisión, recientemente descubrió que una compañera de 'Socialité' no le habría dedicado muy buenas palabras. Sin embargo, hoy mismo ha descubierto la estrategia de otra persona que habría intentado ponerla en la cuerda floja en su propio programa.

Durante estas semanas, algunos de los temas más tratados han sido las mentiras, estafas y engaños que José Antonio Avilés, exconcursante de 'Supervivientes 2020', habría llevado a cabo en los últimos años. Hoy, María Patiño ha descubierto que el joven podría tener cierto interés en ella, y en el ponerle en contra a su propio programa.

No es la primera información que llega sobre esta repetida acción que aparentemente el colaborador hacía en los pasillos de Telecinco: grabar conversaciones. Según ha comentado un compañero de María, Avilés trató de traicionarla de este modo. "Él quería que le diera el teléfono de Karelys, la supuesta amante de Cayetano Rivera. Como no se lo daba, se fue a lo personal y me dijo: '¿Quieres saber lo que opina Patiño de ti y de tus compañeros?', le dije que no fuera por ahí", aseguraba el reportero.

"Qué sucio y torpe es José Antonio Avilés. Sé que la gente que me conoce sabe que es mentira, pero me molesta que alguien que no me conozca pueda pensar que yo hablo mal de mis compañeros", decía María muy enfadada, a lo que añadía: "Tengo todo guardado en mi móvil y puedo demostrar las conversaciones que he tenido con él".

Parece que a su vuelta a España, José Antonio va a tener que dar muchas más explicaciones de las que el cree. ¿Que hará María Patiño ahora?.