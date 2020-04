22 abr 2020 sara corral

Desde su salida de 'GH VIP 7', Alba Carrillo se ha ganado alguna que otra nueva gran enemiga dentro del mundo de la televisión. La joven, que quedó finalista en el 'reality' ha estado algo más apartada de los focos durante este tiempo para recuperar su vida junto a todos los suyos. Sin embargo, ayer sorprendió a todos tras estas duras declaraciones sobre Mila Ximénez y María Patiño.

Ayer, Alba sorprendió a todos sus seguidores al realizar un vídeo directo en el que compartía pantalla junto a su madre, Lucía Pariente. Lo que nadie esperaba, es que ambas utilizaran esta plataforma para despotricar sin medida sobre dos de las figuras más fuertes de Telecinco, Mila Ximénez y María Patiño.

Lucía era la primera en dar comienzo a las críticas mientras decía: "Ella es de todo menos prepotente. No es una malcriada, pero no da para más. Este tipo de gente que te acosa para impedirte que trabajes porque siempre tiene que quedar por encima", haciendo alusión a Mila Ximénez.

"Eres muy poca cosa. No mandes al infierno a nadie, preocúpate de ti. Con la edad tendrías que hablar de jubilarte para disfrutar de esas personas que dices que tienes tanto cariño. Deja hueco que hay personas que podrían hacerlo incluso bien", añadía Lucía muy enfadada tras las palabras de Mila

Tras estas declaraciones, Alba y Lucía sentenciaban el directo nombrando también a otra colaboradora, María Patiño. "No vamos a poner ir al cielo porque la ‘pestiñisimo’ está allí y en el infierno estás tú. ¿Dónde te crees que vas a ir? No eres ni persona. No estás en ninguno de los registros", decían ambas.