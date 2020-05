18 may 2020

Como ya viene siendo habitual desde hace unas semanas, cuando los cambios físicos en los concursantes de 'Supervivientes 2020' empezaban a ser notorios a simple vista, la expulsada del pasado jueves, Ivana Icardi, se sometió al juicio de la báscula para que pudiéramos comprobar cuántos kilos se ha quitado de encima durante estos tres meses de competición.

"Madre mía, esta no soy yo. Soy un chupa-chups, soy todo cabeza". Esas eran las palabras de la argentina nada más verse reflejada en el espejo. He adelgazado muchísimo o es que la cámara me engorda muchos kilos. No tengo culo, lo tengo en el tobillo", era el análisis que hacía de cómo ha cambiado su físico durante esos meses en los que ha luchado en Honduras.

Era entonces de que se subiera a la báscula y conociéramos todos la cantidad de kilos que quedarán en la isla cuando vuele de vuelta a España. Ni más ni menos que 13,7. Eso es lo que ha adelgazado la mujer que ha vivido un romance con Hugo Sierra durante el 'reality' y que ayer no daba crédito no solo por su metamorfosis, sino también por ese relato de José Antonio Avilés revelándole todas las triquiñuelas con las que nos tenía engañados.