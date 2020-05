18 may 2020

El fin de semana ha sido duro para José Antonio Avilés. Sobre todo, porque ha tenido que enfrentarse a sus compañeros de 'Viva la vida'. Y aún con el parapeto que supone hacerlo por videollamada desde Honduras, los reproches por esa vida falsa que se ha creado y con la que engañó al programa, le servía a Emma García para mostrarle su enfado mientras este pedía una nueva oportunidad.

Ese enfrentamiento le dejaba muy tocado y era Ivana Icardi, también expulsada como él y a la espera de que se les repatrie a España siguiendo los pasos pertinentes dentro de la pandemia, quien se convertía en su paño de lágrimas. En la mujer encargada de escuchar ese arrepentimiento y las confesiones que se le habían quedado en el tintero durante el directo.

"He sido un drogadicto de la mentira", le decía a la argentina en busca de algo de comprensión, y reconociendo que necesita ponerse en manos de especialistas que le ayuden a atajar esta patología (de la que puedes leer todos los detalles aquí) que puede haberle costado su carrera en la pequeña pantalla. Y todo por exponerse en un escaparate tan grande como 'Supervivientes'. ¿Un error? Probablemente.

Voy a ponerme en manos de profesionales para que me ayuden"

"Voy a ponerme en manos de profesionales para que me ayuden. Ya tú me decías que no necesitaba mentir", se confesaba ante una Ivana que no se podía creer lo que le estaba contando ni la bola que se había formado en torno a la vida de Avilés, que está pasando un calvario desde que supiera que todo había quedado al descubierto.

"El primer paso es reconocer lo que soy", manifestaba, asegurando que, además, está haciendo frente a todas las deudas que tiene. Jordi González le proponía ver juntos unos vídeos y José Antonio se negaba: "Jordi, lo estoy reconociendo todo pero los temas judiciales se me van de las manos. He hecho una entrevista y quiero que esto pare, quiero curarme y volver a hacer lo que me hace feliz".