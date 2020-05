19 may 2020

Ha pasado casi un año desde que comezaran a salir. Tiempo más que suficiente como para valorar la relación. Así que la madre de Kiko Jiménez (la mano negra que ha cortado su carrera en televisión) se ha tomado la libertad de decir lo que piensa sobre Sofía Suescun, la pareja de su hijo. Y a la navarra, conocida por tener un carácter fuerte, no le va a hacer ni pizca de gracia.

Eso sí, lo ha dicho en privado, con tan mala suerte de que esos audios en los que cargaba contra Sofía, principalmente por la actitud que tuvo mientras su hijo estaba en 'GH VIP 7', han sido sacados a la luz por 'Sálvame'.

Esta tía no se deja aconsejar por nadie" carmen

"Yo a Sofía no le pienso decir nada, ni lo que tiene que decir ni lo que no tiene que decir. Esta tía no se deja aconsejar por nadie, seguro que se solo se deja aconsejar por la bien educada de la madre, por eso ella sale así. Ella verá lo que hace", se escucha decir a Carmen en una de esas grabaciones cuyo contenido ha sido sacado a la palestra por el programa de Telecinco.

"Le ha dicho cerdo, quiere humillarlo. Dile a mi hijo que por lo que más quiera que no vuelva con ella, que le va a arruinar la vida, que esa le arruina la vida", espeta Carmen en unas declaraciones muy gruesas que van a provocar un auténtico terremoto en la relación de Kiko, puesto que está muy ligado a ella y va a tener que hacerle frente.

Se entiende que mi madre estallase de alguna manera" Kiko

De momento, se ha limitado a explicar que las palabras de su madre están descontextualizadas, y él mismo se ofrecía a darles un marco para que fuesen más entendibles: "Estábamos en el foco mediático, entonces se entiende que mi madre estallase de alguna manera porque veía según qué actitudes de Sofía".

Eso si, ha dejado claro que no estaba de acuerdo con lo que esta decía y le daba un tirón de orejas público en el propio 'Sálvame': "No me gusta verla así, con esas reacciones". Y ella también se explicaba: "Fue al principio de 'GH VIP'. Vi que Sofía tenía una actitud que no me gustaba, que era llorar por los platós y a ti eso te perjudicó. Iba llorando por los platós dejándote a ti de malo".

El joven se mostraba comprensivo tras esta explicación de su madre: "Cuando empezó 'Gran Hermano' llevábamos tres meses de relación, yo no había ido a Linares con Sofía. Mi madre no conocía a Sofía ni a Maite Galdeano más allá de lo que había podido ver en los platós de televisión, entonces esa desconfianza era normal que existiera. Luego se conocen y todo se arregla".