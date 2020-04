21 abr 2020

Si hay alguien de quien se haya hablado en el universo Telecinco en los últimos días, ese es Kiko Jiménez, que se sometió este sábado al polígrafo en el 'Deluxe' dejando titulares muy jugosos, polémicos y que han levantado más de una ampolla en la familia de su ex, Gloria Camila Ortega. Al joven de Linares llevamos meses viéndole con regularidad en la pequeña pantalla, sin embargo, su madre considera que menos de lo que este se merece por su talento para seducir a la cámara.

Carmina Jiménez entraba mediante videollamada en 'Sálvame' en la tarde de ayer para defender todo lo que había dicho su hijo y para lanzar unas preguntas que, dicho sea de paso, inquietaban y dejaban con cara de póker al presentador, Jorge Javier Vázquez, y a todo el elenco de colaboradores con el que contaba en plató.

¿Tiene Kiko Jiménez una mano negra en Mediaset? ¿Quién o quienes han puesto trabas a su carrera televisiva? No sabemos muy bien a qué se refiere, pero la madre del joven al que conocimos gracias a Gloria Camila, hacía las sentencias con mucha rotundidad: "Muchas colaboradoras que querían a mi hijo ya no le quieren y me consta que por ahí hay una mano negra".

Reproducir La madre de Kiko Jiménez durante su videollamada con 'Sálvame'. Pincha sobre la foto para ver el antes y el después de los presentadores y colaboradores de 'Sálvame'.

"No sé quien es la mano negra... Pero si a una persona la quieres mucho, te va de vacaciones y a la vuelta esta persona entra en 'Gran Hermano' y ya no le quieres... Blanco y en botella", decía en tono críptico y fijando el momento en el que la vida de Kiko cambió. "Vn en contra de mi hijo, y también de Sofía. Hay muchos amigos de la familia, de los apellidos… ¿Por qué tienen que quitárselo de en miedo a mi hijo si es válido?", terminaba su exposición Carmina.

Jorge Javier no se cortaba y lanzaba un nombre sobre la mesa, por ver si podía ayudar a despejar las incógnitas: "¿Te refieres a Antonio David Flores?". Ella, aprovechaba para lanzar un ataque contra este, pero desmentía que se refiriera al exguardia civil: "A Antonio David no lo voy a nombrar, pero no tiene tanto poder. Él sabe de lo que estoy hablando porque él lo ha vivido en sus carnes".