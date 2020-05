20 may 2020

El relato fue tan duro, que la presentadora, Lara Álvarez, rompió a llorar. Detrás del carácter fuerte de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, se esconde una historia desgarradora de su infancia. Una en la que los golpes de su madre trataban de corregir una dislexia que ya ha quedado evidenciada en 'Supervivientes 2020'.

Los concursantes que aún quedan en liza revelaban ayer esas sombras de su infancia y Lara no podía evitar acabar abrazada, como dándole consuelo, a una Elena que sufría al recordar cuánto de mal lo pasó en su infancia, cuando trataban de corregir ese defecto a base de correazos.

"Esa niña era disléxica y tenía falta de concentración. Su mamá no lo entendía y pensaba que se portaba mal y usaba la correa", decía sobre su yo del pasado Rodríguez. Dejaba al descubierto una parte de su vida que jamás había contado, quizás porque su figura ha emergido recientemente y siempre a la sombra de la figura de su hija Adara.

"No hay culpables. Amo a mi madre más que a mí misma, ella no se dio cuenta que cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña, y dejara de existir y creciera en mí un monstruo que me atormentaba continuamente y me dijera que no podía hacer nada", añadía, intentando quitar la culpa a su madre.

"Este tiempo en la isla me he quitado un gran peso de encima, soltando y adquiriendo otra energía, otra forma de sentirme, yo ya había superado mucho. Hacía mucho tiempo que no lo contaba espero que esto se quede atrás y mi familia por contar esto no se enfaden, es mi vida", terminaba tras haber recibido ese abrazo de Lara.