20 may 2020 sara corral

La gala de anoche en 'Supervivientes 2020' dio para mucho. Sin duda, fue una de las emisiones más intensas en lo que refiere a sentimientos y secretos. Ana María Aldón, Elena Rodríguez o Rocío Flores, fueron algunas de las concursantes que más sorprendieron con su pasado más oculto. Nagore Robles, que como siempre, estaba una noche más de colaboradora, no puedo evitar romperse en pelo directo y llorar, tras escuchar sus historias y recordar a alguien que perdió hace poco.

Jorge Pérez, concursante de esta edición, desveló un duro episodio relacionado con la muerte de su abuela que hizo que Nagore se removiese. "Hubo años en los que egoístamente estuve más centrado en otras responsabilidades. Creo que podía haber tenido más delicadeza con ella. Seguro que me estará viendo, sabe que la llevo en mi alma", decía el joven.

Carlos Sobera, que veía a Nagore muy afectada, no dudaba en preguntarle que le pasaba, a lo que ella contestaba: "Es que ha tocado temas que me cuestan mucho, la pérdida de alguien importante. Me pasó hace poquito además y es complicado. Siempre que quieras a alguien dale las gracias, pídele perdón, dile 'Te amo'".

Entre lágrimas, la colaboradora añadía: "Es algo que me llevo, que a esa persona no hubo un día que no le dijese ‘te quiero’ y que era la persona más importante de mi vida", a lo que terminaba diciendo: "Hablar de sentimientos, de amor, de emociones nos llena de vida, nos fortalece y nos hace más felices, deberíamos practicarlo cada día".