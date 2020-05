20 may 2020

La vuelta de Lydia Lozano a 'Sálvame' tras la cuarentena no fue fácil. Pero justo ahora que parecía haberse ubicado de nuevo tras semanas ausente, la colaboradora recibía este lunes una puñalada. El que regresaba tras el aislamiento era Kiko Hernández. Lo hacía con ganas de guerra y hacía estallar una bomba contra ella: hablaba de la existencia de un polígrafo que se le realizo a Lydia sobre Ylenia Carrisi y que nunca ha visto la luz.

Ni parece factible que la vaya a ver, porque Lozano ya advirtió que esa grabación, realizada hace 15 cuando estaba en 'A tu lado', se realizó con la condición de que jamás se emitiera. La insistencia de Jorge Javier Vázquez para que permitiera que lo viéramos todos, no conseguía sino que esta se mantuviera aún más firme.

Pero no le gustó la jugada. Nada de nada. Hasta el punto de que ayer martes no acudió al plató. Pidió permiso a sus directores, eso sí. Era el propio Kiko quien daba la noticia: "Ella que siempre ha dado ejemplo de gran profesionalidad. Le ha pedido a la dirección del programa no acudir hoy como colaboradora". Y lanzaba una pregunta al aire: "¿Qué pasó en ese polígrafo para que no haya dormido en toda la noche?".

Lo cierto es que el tema de la hija de Romina y Albano se ha convertido en una pesadilla recurrente, que vuelve una y otra vez a su vida. Una piedra en el camino de su tranquilidad. Un asunto que ya socavó su credibilidad hace años y que no piensa dejar que se interponga entre ella y la misma.