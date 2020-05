20 may 2020

Se avecina tormenta. La conversación no es de ahora, pero el cabreo que puede agarrarse Belén Esteban (su espectacular cambio físico durante esta cuarentena) no creemos que tenga fecha de caducidad. Porque las palabras que 'Sálvame' ha hecho públicas, puestas en boca de Carmen Bazán tras una llamada al programa y sin darse cuenta de que no había colgado, van a traer mucha cola.

Una rajada que no nos cabe duda va a provocar que la de Paracuellos del Jarama vuelva a abrir la boca para poner los puntos sobre las íes. Se trata de una grabación que el programa ha tenido oculta desde el año 2016... hasta ayer. Y por mucho que Belén sea consciente de que su exsuegra la ponía a caldo por la espalda, no le va a gustar nada que haya salido a la luz.

"No sé que mierda me tienen que llamar, que si la madre ha dicho que en 17 años que tiene mi hija Jesulín ha ido a dos cumpleaños y le llevó una Barbie embarazada. Yo cada vez que he ido le he metido a Andrea en su monederito 50 o 100 euros. Y tengo testigos. Ella a mí jamás me ha regalado nada", comenzaba esa otra conversación con una persona que usaba para sacar todo lo que tenía dentro contra la madre de su nieta.

Y añadía: "¿Qué cojones quieres más? Tú lo que quieres es dinero, no quieres otra cosa, pero es que no hay nadie que le responda a Belén. ¿Y tú, por qué estás aquí sentada? ¿Por méritos o por qué te sentaste a hablar del padre de tu hija? No tiene nadie cojones".

Una rajada monumental para la que esperamos la respuesta de la Estaban más pronto que tarde.