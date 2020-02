19 feb 2020

Han pasado diez días desde que Fran Álvarezapareciera muerto en su domicilio. Desde entonces, a Belén Esteban solo la hemos visto, el día después de conocerse este pérdida, y sin mediar palabra. La colaboradora de 'Sálvame' ya tenía programadas sus vacaciones, así que su ausencia en el plató no era ningún misterio. Y, si todo va según lo previsto, será este miércoles cuando se reincorpore.

Llevábamos diez días, como decimos, mirando su cuenta de Instagram en busca de una reacción, un mensaje, unas palabras hacia el que fuera su marido. No las ha habido. Aseguran que Belén sí ha mandando un WhatsApp a la familia para dar el pésame, en concreto, al teléfono de la hermana de Fran. Públicamente, ni una sola letra.

Ayer, la princesa del pueblo hacía su reaparición en las redes. Lo hacía con una foto que ha levantado ampollas al ser considerada inapropiada, pero los contratos publicitarios mandan. En este caso, el que mantiene con la dieta de la alcachofa.

En la foto, la Esteban aparece con la caja del producto entre sus manos. Al lado, un texto absolutamente comercial: "He conseguido perder dos kilos y medio. Yo cada vez me siento mejor con mi alcachofa, ¿y vosotros?. Os voy a confesar que las que me he estado tomando son las ampollas de Arkofluido Alcachofa Forte de Arkopharma".

Seguramente no era lo que más le apetecía, pero, como decimos, cuando uno se compromete de manera laboral, hay que cumplir una serie de acciones y dentro de unos plazos. Otra cosa es que los usuarios de Instagram lo hayan entendido en el sentido que debieran.

Así las cosas, solo queda esperar para ver si Belén se pronuncia desde su programa sobre esta pérdida que la dejó absolutamente sobrecogida. Las únicas imágenes que tenemos de ella desde la tragedia, así lo atestiguan.