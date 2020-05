20 may 2020 sara corral

Compartir en google plus

El COVID-19 ha paralizado el mundo tal y como lo conocíamos. Tras dos meses de cuarentena, son muchos lo que ya empiezan a mirar el futuro laboral con una gran preocupación. Cayetano Rivera, que ha estado últimamente envuelto en varias polémicas en Internet, ha protagonizado un duro enfrentamiento con el actor Daniel Guzmán, a través de Twitter.

Cayetano Rivera sorprendió a todos sus seguidores tras publicar este tweet en el que criticaba fuertemente a Pablo Iglesias diciendo: "Usted es la gota que colma el vaso. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho". En él, criticaba la gestión del gobierno actual tildándolo de "dictadura".

El actor Daniel Guzmán no puedo evitar contestar a las palabras del torero diciendo: "Cayetano, entiendo tu aburrimiento y malestar por no poder ganar dinero matando animales en estos momentos, pero entiende que ahora hay cuestiones humanitarias, sanitarias y sociales más importantes", y añadía: "Instar a un golpe de Estado, quizá, no es lo más conveniente en una democracia".

Cayetano, bastante molesto con el reproche del actor, contestó diciendo: "Invito a la gente a manifestarse sí, a revolucionarse, pero respetando medidas sanitarias y de manera democrática", a lo que añadía: "Ahora tu colectivo también contará con millones de euros en ayudas, mientras que los trabajadores del toro, que también lo necesitan, no recibirán nada".

"Camarada Cayetano Rivera, entiendo que las obras sociales y donaciones se suelen hacer por convicción, sin necesidad de publicitarlas ni obtener beneficios (marketing o económico). En tu caso, no dudo que habrá sido por empatía social, dada tu tendencia política revolucionaria. Un saludo", sentenciaba la discursión el actor.